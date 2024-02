Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, Mister Inzaghi è stato accontentato: l’arma in più è San Siro. Il motivo

Inter Juve, Inzaghi è stato accontentato dopo le lamentele: l’arma in più è San Siro. Il motivo e cosa è successo

Inzaghi contro la Juve potrà sfruttare un’arma in più: il campo di San Siro. Come spiegato da Tuttosport, infatti, il terreno è stato rifatto nelle scorse settimane, approfittando del fatto che i nerazzurri erano impegnati in Arabia per la Supercoppa Italiana.

Lo stesso allenatore si era lamentato delle condizioni del manto di San Siro che per la partita della Juve sarà invece al top. Oggi alle 16:30 l’Inter farà l’allenamento di rifinitura proprio sul campo rifatto a nuovo.

