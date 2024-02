Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, la sfida è anche tra AD Giuseppe Marotta e Giuntoli: due filosofie a confronto

Inter Juve, la sfida è anche tra Marotta e Giuntoli: due filosofie a confronto. Ecco cosa stanno facendo i dirigenti

Inter Juve, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, sarà una sfida anche tra Marotta e Giuntoli e le filosofie che stanno portando avanti nei rispettivi club.

La capolista, da dopo lo scudetto vinto nel 2021, punta molto sui parametri zero come Mkhitaryan, Calhanoglu e Thuram allo scopo di restare competitiva, pur cedendo un big ogni estate. I bianconeri, che hanno il monte ingaggi più alto della Serie A, hanno iniziato una sorta di “cura dimagrante” che ha portato agli addii di alcuni over 30 come Bonucci, Cuadrado e Di Maria, dando maggiore spazio ai giovani della Next Gen.

