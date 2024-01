Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina: la decisione di Allegri su Yildiz per affiancare Vlahovic

Inter Juve: la decisione di Allegri su Yildiz per affiancare Vlahovic dopo la discussa panchina con l’Empoli

Dopo la discussa panchina con l’Empoli, Massimiliano Allegri tornerà ad affidarsi a Yildiz per Inter–Juve. Sarà il gioiello turco ad affiancare Vlahovic in attacco.

Con Milik squalificato e Chiesa ancora in dubbio, il tecnico bianconero ha poche soluzioni nel reparto avanzato. Yildiz ci sarà dal primo minuto.

The post Inter Juve: la decisione di Allegri su Yildiz per affiancare Vlahovic appeared first on Juventus News 24.