Fc Internazionale-Vecchia Signora Juventina, il prepartita sarà uno SPETTACOLO: tutte le attività previste

È la partita più sentita dell’anno. Lo è da sempre, per quei tifosi interisti che individuano nella Juventus la prima rivale. Ma lo è sicuramente in questa stagione per tutti. La classifica parla chiaro, così come la storia del campionato: il duello fra nerazzurri e bianconeri dura dall’inizio e l’Inter ci arriva a +1, con una partita da recuperare e il big match da giocare in casa, fra la sua gente.

San Siro, per l’occasione, indosserà il vestito buono e il club ha preparato una serie di iniziative per rendere il prepartita uno spettacolo, tramite gli sponsor e gli Inter Club.

Previsto un laser show in collaborazione con Qatar Airways e Qatar Creates, un movimento culturale qatariota dedicato al mondo dell’arte e del design che celebrerà Design Doha 2024. Sarà sempre Qatar Airways, di cui si parla sempre più come main sponsor per la prossima stagione, a organizzare la distribuzione di sciarpe per rendere lo stadio interamente nerazzurro.

E a proposito di main sponsor, anche Paramount+ avrà un ruolo significativo nell’avvicinamento alla gara. La piattaforma streaming presenterà a San Siro la seconda stagione della serie “Halo“, consentendo agli ospiti delle sale hospitalty di incontrare Master Chief, il protagonista, che si sposterà poi a bordo campo nel riscaldamento.