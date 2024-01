Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, il coro dei tifosi bianconeri sul pullman diventa virale: «Siamo le guardie dell’Italia» #Intervista – NEWS

Inter Juve, il coro dei tifosi bianconeri sul pullman diventa virale: il video girato prima di recarsi allo stadio per la sfida con l’Empoli

Sale l’attesa per Inter Juve, lo scontro diretto per lo scudetto che andrà in scena domenica 4 febbraio. Rivalità che si accende sia in campo che fuori, con le dichiarazioni di Allegri e Marotta su tutti ed il loro ping-pong su chi è la favorita alla vittoria finale. Intanto spopola sui social un video di queste ore di alcuni tifosi juventini, in viaggio per la sfida di oggi contro l’Empoli.

Le guardie in viaggio verso Torino!!!#JuveEmpoli pic.twitter.com/kxxkdEzDH3 — ℒℯℴ𝓂𝒾𝓃𝒶 (spunta blu) (@anomaleo) January 27, 2024

Questi tifosi bianconeri si sono vestiti da forze dell’ordine ed hanno intonato un simpatico coro: «Siamo noi, siamo noi, le guardie dell’Italia siamo noi». Chiaro il riferimento alle parole del tecnico bianconero che aveva tirato in ballo il tema di “guardie e ladri” facendo indispettire i nerazzurri.

