Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, il contatto Iuliano-Ronaldo era rigore oppure no? L’episodio fa ancora discutere – NEWS

Inter Juve, il contatto Iuliano-Ronaldo era rigore oppure no? L’episodio avvenuto nel 1998 fa ancora discutere – VIDEO

Il 26 aprile 1998 l’arbitro Ceccarini negò un possibile rigore all’Inter per il contatto tra Iuliano su Ronaldo. Da allora, il derby d’Italia con la Juve non è stato più lo stesso, accompagnato da polemiche e sospetti che durano tutt’ora.

L’Italia è ancora divisa sull’episodio che vide protagonista l’arbitro Ceccarini.

