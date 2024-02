Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina finisce male, scontri dopo la partita: daspati 50 tifosi Inter

Inter Juve finisce male, scontri dopo la partita: daspati 50 tifosi nerazzurri. Ecco cosa è successo dopo il derby d’Italia

Secondo quanto riferito da La Stampa, al termine di Inter-Juve, 50 tifosi nerazzurri sono stati portati in Questura e due di loro – un 22enne e un 24enne – sono poi stati arrestati, mentre gli altri sono stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Dopo il match, al di fuori di San Siro, stadio anche dei rossoneri, è stato segnalato il lancio di alcune bombe carta verso i mezzi delle forze dell’ordine e i pullman dei tifosi bianconeri, con questore di Milano, Giuseppe Petronzi, che ha anche emesso un Daspo nei confronti di tutti i 50 supporters nerazzurri

