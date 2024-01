Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, emergenza attacco per Allegri. Ci sarà Chiesa? Cosa filtra

Inter Juve, emergenza in attacco per mister Allegri. Ci sarà Chiesa contro i nerazzurri? Ecco cosa filtra sul suo recupero

Piena emergenza in attacco per la Juve, attesa settimana prossima dallo scontro al vertice in casa dell‘Inter. Con Milik fuori per squalifica, ad oggi Allegri può contare sui soli Vlahovic ed Yildiz in avanti, in attesa di capire cosa ne sarà di Chiesa.

Il recupero dell’esterno è più un auspicio che una certezza in casa bianconera e con la partenza ormai imminente di Moise Kean si prevede una piena emergenza in un match così delicato. Lo scrive Tuttosport.

