Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, è già record d’incasso: il numero shock del botteghino

Il big match di Serie A tra Juve ed Inter fa il boom di spettatori, record di incasso e numero stratosferico del botteghino

Inter contro Juventus non sarà solamente il big match di Serie A (almeno per il momento) più atteso della stagione. La sfida in programma questa domenica sera, come recita Tuttosport, rischia di diventare il match con il più alto incasso di sempre al botteghino nel nostro paese (in campionato).

Si stima infatti, che la somma totale supererà quella confezionata nel derby col Milan del settembre scorso (vale a dire 6.3 milioni di euro). Da capire se riuscirà a “battere” anche l’attuale record, detenuto ironia della sorte proprio da quell’Inter-Juventus del 2019 che fruttò la bellezza di 6.6 milioni di euro di entrata. Dati ufficiali attesi solo al calcio d’inizio.

