Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, Condò: «Ad Allegri conviene un pareggio, ecco perché» #Intervista

Paolo Condò ha parlato di Inter-Juve a Sky Sport a poche ore di distanza dal fischio d’inizio.

CONDO’ – «Fossi in Allegri mi accontenterei di due risultati, secondo me per come sono le cose il pareggio sta con la Juve. L’Inter ha una grossa occasione di sbrogliarsi di dosso la Juve vincendo. Ma noi calcoliamo che il recupero dell’Inter è contro Atalanta che è tra le più in forma, un pareggio manterrebbe la Juve viva. E in primavera l’Inter vorrà andare più avanti possibile in Champions…»

