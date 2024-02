Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, chi è più forte? Il match lo decide quel duello

Inter Juve è il prossimo big match di Serie A, secondo il Corriere dello Sport un duello potrebbe decidere la gara di San Siro

Ultimi giorni di attesa, ultimi tentativi di pronostici e poi (almeno nello scontro diretto) scopriremo chi sarà la più forte tra Inter e Juve. Interessante analisi riportata stamane dal Corriere dello Sport.

Come si legge nell’edizione odierna, un duello potrebbe risultare decisivo per il big match di San Siro. Parliamo della sfida tra Dimarco e Cambiaso. Da un lato, si legge, se lasciato libero il talento nerazzurro ha già dimostrato di saper ferire eccome le difese avversarie. Dall’altro, attenzione a non sottovalutare il giovane bianconero ed in particolar modo all’intesa costruita con McKennie: tratto distintivo della mediana della Vecchia Signora.

