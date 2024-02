Fc Internazionale-Vecchia Signora Juventina, Allegri: “Sono impressionato da un loro top player”. Poi ribadisce: “Obiettivo Champions”

Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, presenta in conferenza stampa Inter-Juventus, gara valida per la 23a giornata di Serie A. Questi i temi principali e le dichiarazioni:

CONVOCATI – “Recuperati Chiesa e Rabiot, abbiamo anche i due nuovi: Djaló e Alcaraz, che oggi farà il primo allenamento. A Milano andremo tutti. Non so se Chiesa partirà titolare, dovrò decidere, l’importante è che siano tutti a disposizione“.

OBIETTIVO CHAMPIONS – “Domani sera sarà una meravigliosa partita, una serata di sport con lo stadio esaurito: loro sono primi e noi secondi. Sappiamo la forza dell’Inter e le cose importanti che sta facendo, ma noi stiamo molto bene e dobbiamo continuare il percorso: è una tappa e poi ce ne saranno altre in cui dobbiamo fare, da qui alla fine, molti punti per raggiungere nostro obiettivo di arrivare in Champions. Saranno decisivi i punti che faremo da ora fino alla fine del campionato. La qualificazione in Champions è il nostro obiettivo stagionale“.

SCUDETTO – “Sentiamo solo la necessità e la voglia di giocare una bella partita. Credo che, per il lavoro fatto quest’anno con questi giocatori e ragazzi meravigliosi, giocare questa partita da secondi a un punto dall’Inter sia un premio. Dobbiamo andare a Milano a fare il massimo, poi si volterà pagina“.

RABIOT – “L’Inter lo vuole? È un giocatore importante, pesante all’interno dello spogliatoio e in campo. È un giocatore della Juventus e sono molto contento di averlo a disposizione“.

THURAM – “Mi sta meravigliando in positivo“.

L’INTER – “È la squadra più forte del campionato, la favorita per vincere lo scudetto. Non dobbiamo farci distogliere dalle chiacchiere esterne, dobbiamo fare il meglio possibile durante le partite. Una loro vittoria chiuderebbe il discorso scudetto? Vediamo domani il risultato che verrà fuori, ma detto questo mancano ancora tante partite. Il calcio è pieno di imprevisti. All’andata è stata una partita molto tattica, domani credo proprio che sarà diverso“.