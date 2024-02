Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, Allegri può sorridere: recuperato un infortunato! Torna tra i convocati

Inter Juve, Allegri può sorridere: recuperato un infortunato! Torna tra i convocati per la sfida contro i nerazzurri

Sale l’attesa per Inter Juve. La sfida scudetto andrà in scena domenica sera a San Siro, nel corso del ventitreesimo turno del campionato di Serie A. Intanto arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri.

Come riferisce Sky Sport, Adrien Rabiot oggi si è allenato regolarmente in gruppo e viaggia verso la convocazione per la sfida contro i nerazzurri. Il francese aveva saltato le precedenti gare a causa di un problema al polpaccio.

