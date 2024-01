Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, Allegri ne recupera 2 ma l’emergenza è un’altra

La Juve conta i giocatori a disposizione per l’imminente match con l’Inter: 2 rientri importanti per Allegri, ma anche un allarme

Il 4 febbraio la Juve affronta l’Inter, e Allegri può sorridere in vista di 2 importanti ritorni.

Al match infatti parteciperanno Rabiot e Chiesa, pronti a far la differenza. Il tecnico bianconero, come scrive la Gazzetta dello Sport, confida nel loro apporto alla partita per mettere in difficoltà i nerazzurri. Presenza incerta, poi, per McKennie, a causa di un infortunio alla caviglia che verrà valutato nei prossimi giorni. La spia che si è accesa e che preoccupa, però, è in attacco: con Kean che va all’Atletico e Milik squalificato, Allegri dovrà affidarsi a Vlahovic, Yildiz e Chiesa.

