Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina, Allegri ha una strategia: primi test con quello schema

Il big match di Serie A Inter-Juve è alle porte, il tecnico bianconero Allegri studia una particolare strategia in allenamento

Ormai ci siamo. Il conto alla rovescia per Inter-Juve sta per terminare. Proprio in previsione del big match di Serie A, il tecnico Massimiliano Allegri ha chiamato a rapporto i suoi. Come si evince dal report della Continassa, il tecnico ha testato una particolare strategia, insistendo sul possesso palla prima e sulle ripartenze e azioni veloci poi. Tantissimo lavoro anche su come gestire il pallone sotto pressione in partita. Queste le indicazioni verso la partita di San Siro.

IL REPORT – In preparazione per il Derby d’Italia i ragazzi di mister Allegri si sono concentrati soprattutto prima sul possesso palla e sul lavoro di ripartenza e di azioni veloci che hanno coinvolto l’intero gruppo. Poi a chiusura della sessione d’allenamento, la partitella lavorando sempre sotto pressione. Domani la squadra è attesa in campo di nuovo al pomeriggio, quando mancheranno tre giorni alla gara in trasferta a Milano.

L’articolo Inter Juve, Allegri ha una strategia: primi test con quello schema proviene da Inter News 24.