Fc Internazionale Udinese, la maglia dei Inter dedicata alla saga Transformers – NEWS

In occasione di Inter Udinese di sabato prossimo, i nerazzurri scenderanno in campo con questa maglia in edizione limitata

Nuova iniziativa per l’Inter, che in occasione del match di sabato sera contro l’Udinese indosserà una maglia speciale, in edizione limitata, dedicata alla saga cinematografica dei Transformers. Queste le foto della divisa che indosseranno i nerazzurri. Il motivo di tale scelta è l’imminente uscita dell’ultimo capitolo della saga su Paramount +, sponsor dei nerazzurri.

Inter e @ParamountPlusIT presentano la maglia home in edizione limitata dedicata alla saga Transformers. In occasione di #InterUdinese, i nerazzurri scenderanno in campo con il logo della saga sulle maglie Non fartela scappare #IMInter #TransformersIlRisveglio — Inter (@Inter) December 6, 2023

Di seguito il comunicato:

MILANO – In occasione di Inter-Udinese la squadra di Simone Inzaghi si presenterà in una veste inedita: i giocatori nerazzurri scenderanno in campo con una maglia limited edition che celebra la saga Transformers.

La saga cinematografica, live action e serie animata che ha come protagonisti sia umani che Transformers e che trae origine dalla omonima linea di giocattoli Hasbro, sarà infatti prossimamente protagonista su Paramount+: dall’8 dicembre, oltre ai primi 6 capitoli – Transformers, Transformers – la vendetta del caduto, Transformers 3, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, Transformers – l’ultimo cavaliere, Bumblebee – e alla serie animata Transformers: Earthspark già presenti in piattaforma, gli abbonati a Paramount+ potranno accedere in esclusiva per 45 giorni all’ultimo capitolo, Transformers: il risveglio.

Diretto da Steven Caple Jr con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, l’ultimo capitolo catapulta lo spettatore in un’avventura in giro per il mondo, dove ritroviamo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prendono parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Per l’occasione, San Siro avrà due ospiti speciali: due Transformers assisteranno infatti al match da bordo campo. I due personaggi della saga saranno inoltre presenti, sempre nella giornata di sabato 9 dicembre, alla partita delle Inter Women all’Arena Civica contro la Sampdoria.

La maglia con l’inedito logo Transformers, sarà disponibile all’acquisto – in tiratura limitata – negli Inter Store di Galleria Passarella e San Siro e online su store.inter.it a partire dal 6 dicembre 2023.

La jersey sarà poi protagonista di una sfida ancora più importante: Paramount+ e Inter doneranno infatti alcune maglie ai piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie di diversi ospedali del territorio milanese.

I tifosi, inoltre, potranno partecipare all’asta su Ebay per aggiudicarsi una selezione delle maglie indossate dai nerazzurri durante il match: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza.

L’articolo Inter Udinese, la maglia dei nerazzurri dedicata alla saga Transformers – FOTO proviene da Inter News 24.