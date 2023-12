Fc Internazionale Udinese, i voti di Lautaro: interrompe il digiuno da gol, determinato

Inter Udinese, le pagelle di Lautaro Martinez: il capitano dei nerazzurri trascina la squadra alla vittoria e segna un gran gol

Ha siglato la rete del 4 a 0 finale in Inter Udinese di ieri sera, ma ha trascinato la propria squadra alla vittoria per tutti i 90 minuti. Suo il rigore guadagnato che ha portato all’1 a 0 di Calhanoglu. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi per Lautaro Martinez.

Gazzetta dello Sport: 7,5 – Pensi: non è serata per il gol. E allora costruisce da solo il 4-0. Determinato, come quando non dà il pallone all’arbitro perché convinto del rigore. Aveva ragione.

Corriere dello Sport: 7,5 – Interrompe il digiuno casalingo di gol con un capolavoro auto-prodotto: discesa e traiettoria imprendibile.

Tuttosport: 7,5 – È sempre il lider màximo dell’Inter.

L’articolo Inter Udinese, le pagelle di Lautaro: interrompe il digiuno da gol, determinato proviene da Inter News 24.