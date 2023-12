Fc Internazionale Udinese, emergenza sulla corsia destra: il piano A di Mister Inzaghi

Con l’infortunio di Dumfries e con Cuadrado non al meglio, Inzaghi studia un piano alternativo per Inter Udinese

Per Inter Udinese, Simone Inzaghi si ritrova una coperta parecchio corta in difesa e sulla corsia destra. L’infortunio di Dumfries, la forma non ancora recuperata da Cuadrado e le tante assenze in difesa. Come riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro ha valutato anche la possibilità di schierare Davide Frattesi come quinto a destra, ma non è questa l’opzione principale.

Il piano A del tecnico nerazzurro è quello di inserire Bisseck tra i 3 di difesa, insieme ad Acerbi e Carlos Augusto, slittando Darmian sulla fascia destra.

