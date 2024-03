Fc Internazionale, TJ Tajon “TJ” Buchanan torna sull’Atletico, la dichiarazione: «Da quel big match ho imparato una cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Tajon Tajon TJ Buchanan è tornato a parlare di Atletico Madrid-Internazionale FC, ecco cosa ha imparato dall’eliminazione in Champions Atletico Madrid-Internazionale FC ha lasciato più di qualche ferita per i nerazzurri. Ma l’eliminazione dalla Champions può essere in qualche modo anche fonte di ispirazione per il futuro. Internazionale FCvistato da One Soccer, Tajon Tajon TJ Buchanan ne ha parlato così. ATLETICO MADRID – «E’ stato […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale FC, Tajon TJ Buchanan torna sull’Atletico: «Da quel match ho imparato una cosa» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità