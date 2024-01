Fc Internazionale-Taremi, c’è una NOVITA’: dall’estate sarà ufficiale

Sfumato definitivamente l’affare Tiago Djalò, sbarcato la scorsa notte a Torino per firmare con la Juventus, si ‘riducono’ a due gli affare che l’Inter con ogni probabilità porterà a termine a costo zero la prossima estate: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Il centrocampista polacco è in rottura totale con il Napoli ed ha già aperto all’offerta più alta formulata dai nerazzurri per il nuovo contratto. L’attaccante iraniano, invece, ha da mesi comunicato al Porto la sua intenzione a non rinnovare l’accordo in scadenza e una volta terminata la Coppa d’Asia potrà ultimare l’affare con i nerazzurri.

Su quest’ultimo, come riportato da calciomercato.com, c’è una novità importante per il l’Inter. In estate, infatti, il centravanti diventerà comunitario per via delle norme portoghesi che prevedono la concessione della cittadinanza al quinto anno di fila nel campionato. Per questa ragione, Taremi non andrà ad occupare uno dei due slot previsti ogni stagione per gli extracomunitari.