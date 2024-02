Fc Internazionale, svelato il segreto di Mister Inzaghi: così ha conquistato lo spogliatoio

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport fa un focus sull’Inter e sulla gestione dello spogliatoio da parte del tecnico Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha letteralmente conquistato lo spogliatoio dell’Inter grazie alla sua gestione, specie nella scorsa estate. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico piacentino sarebbe stato bravo a gestire lo spogliatoio in un passaggio di consegne non banale.

Sono infatti andati via riferimenti storici come Handanovic, D’Ambrosio e Brozovic, motivo per cui il testimone è passato a giocatori più giovani come Lautaro, Bastoni e Barella. Non era facile trovare la sintonia e non disperdere il percorso fatto finale di Champions a Istanbul. Inzaghi ci è invece riuscito riuscendo a far diventare l’Inter ancora più forte.

L’articolo Inter, svelato il segreto di Inzaghi: così ha conquistato lo spogliatoio proviene da Inter News 24.