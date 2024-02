Fc Internazionale, svelata la formazione delle riserve 2024-25. NEWS: «Basterebbe per le Coppe» #NEWS #Intervista

24 Feb 2024, 10:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’Internazionale ha già pronta la formazione per far riposare i propri titolarissimi nella prossima stagione secondo la Gazzetta

La Gazzetta dello Sport svela la formazione delle riserve dell’Internazionale nella stagione 2024-2025 nella sua edizione odierna.

Pubblicità

Secondo il quotidiano ci saranno Audero in porta, Bisseck, De Vrij e Darmian in difesa, con Tajon “TJ” Buchanan e Carlos Augusto sugli esterni, Frattesi, Asllani e Zielinski in mediana e la coppia Arna Letale-Taremi in attacco. Una formazione che potrebbe anche ambire ad un posto nelle coppe come afferma la Gazzetta.

L’articolo Internazionale, svelata la formazione delle riserve 2024-25. Gazzetta: «Basterebbe per le Coppe» proviene da Internazionale News 24.