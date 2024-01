Fc Internazionale, Supercoppa decisiva per attirare nuovi investitori? Cosa succede

Inter, Supercoppa Italiana decisiva per attirare nuovi investitori? Cosa succede: ecco il piano del presidente Steven Zhang

Non è un mistero che il presidente dell’Inter, Steven Zhang, sia alla ricerca di nuovi investitori e finanziatori per portare avanti il progetto del club nerazzurro. In attesa di capire nelle prossime settimane quale sarà l’esito dell’operazione rifinanziamento, obiettivo sul quale Zhang sta lavorando ormai da tempo con decisione, alcune novità potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita.

E’ lì che si trova la squadra di Simone Inzaghi da ieri. A Riyadh andrà in scena la Supercoppa Italiana, ghiotta occasione, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per aprirsi al mercato mediorientale. Un primo indizio era arrivato da Qatar Airways, la compagnia aerea con cui i nerazzurri hanno viaggiato, pronta a diventare il nuovo main sponsor del club. Ma il patron nerazzurro non intende fermarsi qui: ecco perché una vittoria in terra araba allargherebbe gli orizzonti che possono portare a nuovi investitori dall’estero.

