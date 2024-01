Fc Internazionale, Super Barellino e Cuadrado a parte: il punto sui due infortunati

Barella e Cuadrado hanno lavorato a parte con l’Inter quest’oggi, ecco il punto sui due infortunati nerazzurri

Ultime ore di attesa per l’Inter di Simone Inzaghi e poi i nerazzurri saranno a tutti gli effetti impegnati in campo contro la Fiorentina per non perdere il treno scudetto della Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio in previsione della gara, quest’oggi il gruppo meneghino ha completato la rifinitura prima di partire alla volta di Firenze.

Sessione a parte per Barella e Cuadrado. Il primo (causa ammonizioni) non ci sarà domani al Franchi e quindi ha sostenuto uno specifico allenamento verso la partita con la Juventus. Il secondo invece, sta proseguendo a pieno regime il programma post intervento.

