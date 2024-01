Fc Internazionale, Storgato non ha dubbi: «E’ stata una scelta azzardata» #Intervista

L’ex calciatore Massimo Storgato si è espresso a proposito dell’Inter, sia riguardo il percorso in campionato che in Champions

Sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Storgato si rivolge a Inter e Juve, proiettandole alla lotta per lo scudetto.

LE PAROLE- «I rossoneri in campionato hanno buttato via punti e per lo scudetto sarà una lotta a due tra Inter e Juve, mentre sarà entusiasmante la lotta Champions. Per quanto riguarda l’Inter ha tante partite e servono giocatori forti. All’inizio forse è stata una scelta azzardata restare con pochi attaccanti, forse doveva partire con una rosa più ampia con un attaccante in più per sopperire a tutti gli impegni. Zielinski a parametro zero? E’ un giocatore fortissimo, è maturato tanto, è un tuttocampista che darà ancora più valore alla rosa dei nerazzurri»

