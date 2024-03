Fc Internazionale SS Napoli, Mauro critico, la dichiarazione: «Una grande squadra come quella nerazzurra non può…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Massimo Mauro ha detto la sua dopo la partita della 29^ giornata di Serie A tra Internazionale FC e Napoli, commentandola: le parole

Ospite negli studi di Pressing, Massimo Mauro torna sul match della 29^ giornata di Serie A tra Internazionale FC e Napoli, terminato in pareggio per 1-1.

PARTITA – «Una grandissima squadra come l’Internazionale FC non può fare quel tipo di errori. Quando si gestisce la palla e manca poco… non va bene prendere gol in quella maniera. La partita l’hanno fatta entrambe, l’Internazionale FC ha avuto più occasioni del Napoli»

L’articolo Internazionale FC Napoli, Mauro critico: «Una grande squadra come quella nerazzurra non può…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.