Fc Internazionale SS Napoli, Marelli, la dichiarazione: «Tre azioni da rivedere, a partire dal calcio d’angolo. Vi spiego» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato l’episodio del calcio d’angolo assegnato agli azzurri, con conseguente gol nel match Internazionale FC Napoli

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli si esprime così sull’azione da cui è scaturito il gol di Juan Jesus, durante il match tra Internazionale FC e Napoli.

CALCIO D’ANGOLO NAPOLI- «Partirei dal calcio d’angolo da cui si è originata la rete di Juan Jesus. Proteste in campo per il contrasto tra Teo D’Artagnan Darmian e Di Lorenzo, non si capisce chi sia stato a colpire il pallone. Non mi sento di colpevolizzare l’assistente che ha assegnato il calcio d’angolo. Forse la tocca Di Lorenzo con la punta del piede ma è una sensazione»

CONTATTO THURAM RRAHMANI- «Contatto nel finale tra Thuram e Rrahmani. C’è il contatto tra i piedi dei due giocatori, ma il difensore tocca il pallone con la punta del piede»

THURAM MERET – «In presa diretta avevo detto che era arrivato prima Meret, in realtà arrivano in contemporanea e poi c’è uno scontro di gioco. La decisione migliore sarebbe stata quella di non fischiare nulla, perché arrivano insieme sul pallone».

L’articolo Internazionale FC Napoli, Marelli: «Tre azioni da rivedere, a partire dal calcio d’angolo. Vi spiego» ha come fonte da Internazionale FC News 24.