Fc Internazionale, spunta la super clip del gol di DD Dumfries: azione da urlo – NEWS

Nuovo video del gol di Denzel Dumfries realizzato contro la Salernitana, la clip dell’azione da bordo campo è da brividi

Il gol realizzato da Denzel Dumfries in Inter-Salernitana è a dir poco spettacolare. Non tanto per la rete (a dirla tutta relativamente facile) del nerazzurro. Quanto, naturalmente, per l’azione corale che ha portato al tocco vincente dellolandese. Ecco la clip del gol pubblicata sul profilo Instagram dell’Inter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

INTER – «DD2 bags»

