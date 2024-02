Fc Internazionale, sorrisi e duro lavoro ad Appiano: le NEWS dell’allenamento

Pubblicità

L’Inter torna a lavorare ad Appiano Gentile, ecco le foto degli uomini di Simone Inzaghi in allenamento verso l’Atletico Madrid

L’Inter torna subito al lavoro. Quest’oggi la squadra allenata da Simone Inzaghi è tornata a darsi da fare sul campo di Appiano Gentile. Come palesato sul profilo Instagram del club nerazzurro ecco le foto direttamente dalla seduta. Nel mirino, naturalmente, il prossimo incontro con l’Atletico Madrid valido per gli ottavi di Champions League.

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Pubblicità

INTER – «Back on the pitch» (Di nuovo in campo, ndr).

L’articolo Inter, sorrisi e duro lavoro ad Appiano: le FOTO dell’allenamento proviene da Inter News 24.