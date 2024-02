Fc Internazionale, Sommer’s Magic fa sognare i fan: il messaggio post Salernitana – NEWS

Pubblicità

Yann Sommer fa sognare i fan nerazzurri, ecco il messaggio social dopo la vittoria in Inter-Salernitana, così parla il portiere

Yann Sommer ha vissuto la più classica partita da spettatore non pagante ieri sera in Inter-Salernitana. Il portiere, a dire il vero mai impegnato contro i granata, si è goduto il successo confezionato dai compagni. Subito dopo la gara parla così sul proprio profilo Instagram, ecco il post social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yann Sommer (@yannsommer)

SOMMER – «3 more points on the board! FORZA INTER». (Altri tre punti sulla tabella. Forza Inter, ndr).

