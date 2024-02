Fc Internazionale Signora Juve Women 0-1 DIRETTA: sblocca subito Echegini

Inter Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

Dopo la goleada rifilata al Como la Juventus Women affronta l’Inter in una trasferta ostica ed importantissima per il prosieguo della stagione.

Inter Juventus Women 0-1: sintesi e moviola

3′ Tiro Garbino – Mancino in diagonale al termine di una buona transizione offensiva della Juve. Para senza troppe difficoltà Cetinja

7′ Gol Echegini – Spettacolare azione della Juve. Colpo di tacco di Girelli a smarcare Garbino che dalla sinistra fa partire un gran cross su cui irrompe di testa Echegini che batte Cetinja

9′ Colpo di testa Csiszar – Girata pericolosa sugli sviluppi di corner, pallone a lato di poco

12′ Ammonita Caruso – Fallo tattico ai danni di Csiszar

Migliore in campo Juventus Women

Inter Juventus Women 0-1: risultato e tabellino

Rete: 7′ Echegini

Inter (4-3-3): Cetinja; Thogersen, Alborghetti, Tomter, Robustellini; Magull, Csiszar, Milinkovic; Serturini, Cambiaghi, Bonfantini. All. Guarino. A disp. Piazza, Bugeja, Polli, Bonetti, Fordos, Pandini, Simonetti, D’Elia, Jelcic

JUVENTUS (4-2-3-1): Peyraud Magnin; Lenzini, Salvai, Calligaris, Boattin; Grosso, Caruso; Cantore, Echegini, Garbino; Girelli. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Bonansea, Palis, Bragonzi, Beerensteyn, Thomas, Cascarino, Pelgander

Arbitro: Maria Marotta

Ammonita: 12′ Caruso

Inter Juventus Women: il pre partita

ɪɴ ᴛʜᴇ ᴢᴏɴᴇ #InterJuve pic.twitter.com/kHo3QkbyeK — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 14, 2024

Pitch inspection time #InterJuve pic.twitter.com/y8nXXMqpqP — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 14, 2024

The Bianconere are here! #InterJuve pic.twitter.com/Jta0whzknu — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 14, 2024

All set in Milan! #InterJuve pic.twitter.com/lkGrlUgulB — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 14, 2024

