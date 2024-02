Fc Internazionale Signora Juve, una coreografia da brividi attende Giovannino Vlahovic e compagni. E non solo…

Inter Juve, maxi coreografia ad effetto della Curva Nord: un’accoglienza da brividi per Vlahovic e compagni in questo match

Come riporta La Gazzetta dello Sport, vista l’importanza della partita tra Inter e Juventus, la Curva Nord dei nerazzurri è da giorni al lavoro per realizzare una coreografia a effetto, enorme, che riempirà tutti i tre anelli del settore verde, dall’alto fino al basso.

Il resto, invece, sarà animazione voluta direttamente dal club e dagli sponsor dei meneghini, con un laser show in collaborazione con Qatar Airways, il vettore aereo ufficiale dei nerazzurri in trattativa per diventare partner di maglia della prossima stagione. Con la collaborazione della compagnia del Golfo verranno pure distribuite all’ingresso sciarpe con i colori nero e azzurro.

The post Inter Juve, una coreografia da brividi attende Vlahovic e compagni. E non solo… appeared first on Juventus News 24.