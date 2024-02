Fc Internazionale Signora Juve, record d’ascolti su DAZN: il dato sul Derby d’Italia

Inter Juve, record d’ascolti su DAZN: il dato sul Derby d’Italia vinto dai nerazzurri con l’autorete di Gatti

Inter–Juve da record per DAZN. L’emittente festeggia il suo record d’ascolti per il Derby d’Italia.

Secondo i rilevamenti dello Studio Frasi, infatti, il match ha raccolto circa 2 milioni e 275 mila telespettatori. Si tratta del primato stagionale per DAZN.

