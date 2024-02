Fc Internazionale Signora Juve, quanti vip a San Siro

Questa sera a San Siro ci saranno molti vip ad affollare gli spalti per seguire la super sfida tra l’Inter e la Juve

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, ci saranno tanti volti noti a San Siro per seguire Inter-Juve. Sugli spalti saranno presenti Luciano Spalletti Ct dell’Italia, il presidente del Senato Ignazio La Russa, Paolo Bonolis, Elenoire Casalegno, Tananai e Ignazio Moser.

A San Siro ci saranno anche alcuni ex giocatori nerazzurri come Materazzi, Maicon, Colonnese, Di Biagio e Galante.

