Fc Internazionale Signora Juve, Materazzi scalda il clima: ecco il post sui social – NEWS

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha scaldato il clima a poche ore dalla sfida tra Inter e Juve postando sul suo profilo Instagram una foto con un frase contenuta in un coro della Curva Nord nerazzurra.

«Tu non sai quanto ti amo» ha scritto l’ex Inter Materazzi, allegando la foto di un suo intervento contro Ibrahimovic.

The post Inter Juve, Materazzi scalda il clima: ecco il post sui social – FOTO appeared first on Juventus News 24.