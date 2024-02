Fc Internazionale Signora Juve match Scudetto? Mister Max Allegri la vede così: il pronostico di Max

Inter Juve è già un match Scudetto? Ecco come la vede mister Allegri alla vigilia: le parole in conferenza

Massimiliano Allegri ha risposto alle domande sul match da Scudetto contro l’Inter. Le parole del tecnico della Juve in conferenza.

SCUDETTO – «Vediamo domani il risultato che viene fuori anche perchè mancano tante partite: il calcio è pieno di imprevisti. Domani dobbiamo stare con i piedi per terra e avere equilibrio, sapere che ci saranno momenti di difficoltà. La cosa più difficile è gestire i momenti di difficoltà che nell’arco della stagione ci sono. Dobbiamo rimanere sereni e continuare sul lavoro che stiamo facendo».

