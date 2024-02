Fc Internazionale Signora Juve, lo spogliatoio ha reagito così: «Vietato mollare!». Retroscena

Inter Juve, lo spogliatoio ha reagito così: «Vietato mollare!». Retroscena dopo il ko nel Derby d’Italia

Vietato mollare. È questo l’imperativo nello spogliatoio della Juve dopo il pesante KO contro l’Inter. C’è tanta amarezza ma anche la consapevolezza dell’ottimo percorso fatto finora.

La squadra bianconera ed Allegri vuole riprendere subito la corsa per mettere nuovamente pressione ai nerazzurri. A riferirlo è Tuttosport.

