Fc Internazionale Signora Juve, l’alibi della squadra giovane non regge: «Ha giocato chi ha fatto finali del Mondiale»

Inter Juve, l’alibi della squadra giovane non regge: «Ha giocato chi ha fatto finali del Mondiale». La critica ai bianconeri

Allegri, dopo Inter Juve, alla stampa ha imputato anche alla scarsa esperienza e alla gioventù della squadra i motivi della sconfitta di San Siro. L’alibi, però, non regge.

Come sottolineato da Guardalà a Sky Sport 24, infatti, a parte Cambiaso e Yildiz il resto della Juve messa in campo da Allegri era tutt’altro che giovane e inesperta, con giocatori che sono titolari nelle loro Nazionali e hanno giocato finali di Mondiale ed Europei in carriera.

