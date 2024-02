Fc Internazionale Signora Juve, la probabile formazione dei bianconeri

Si avvicina la super sfida Scudetto tra Inter e Juve e Massimiliano Allegri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione

La Juventus è pronta a scendere in campo per la sfida di cartello della ventitresima giornata di Serie A: Inter Juve. Ecco le probabili scelte del tecnico bianconero, con qualche dubbio da sciogliere: uno su tutti il ballotaggio Yildiz-Chiesa, con il primo favorito.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic

