Fc Internazionale Signora Juve, la moviola dei quotidiani: Maresca non si sa dove vede il giallo di Danilo, poi…

Inter Juve, la moviola dei giornali il giorno dopo il big match giocato in quel di San Siro: non c’è il giallo per Danilo, poi…

Direzione di gara nel complesso promossa quella di Inter-Juve, con Maresca che ha però sulla sua coscenza il fatto di aver estratto un giallo inesistente a Danilo, costretto a saltare per squalifica la prossima gara contro l’Udinese.

Il brasiliano prende nettamente il pallone e le sue proteste sono giustificate, ma inutili davanti alla fermezza del fischietto di gara che, per il resto, sbaglia poco altro nelle sue decisioni. Match nel complesso però molto tranquillo rispetto al solito.

