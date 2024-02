Fc Internazionale Signora Juve, il pronostico di Caressa e Zazzaroni

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto i loro personali pronostici dell’esito del derby d’Italia di domani tra Inter e Juve

Nel corso della rubrica dedicata ai pronostici su Radio Deejay nel corso del Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa esprimono le loro previsioni per l’atteso confronto tra Inter e Juve.

Fabio Caressa opta per la doppia chance 1X, escludendo la possibilità di una vittoria della Juve a San Siro. Al contrario, Zazzaroni si mostra deciso nel suo pronostico, scommettendo sulla vittoria dell’Inter.

