Fc Internazionale Signora Juve, i bookies non hanno dubbi: saranno loro a vincere il match. Le quote

Inter Juve, i bookies non hanno alcun dubbio sul match in programma domani sera: c’è una squadra nettamente favorita

Il match tra Inter e Juve si avvicina, e i bookies lavorano incessantemente, aggiornando le quote del derby d’Italia.

Al momento, l’Inter è favorita a 1,85 contro il 4,50 della Juve, con il pareggio a 3,40, secondo gli esperti Sisal. Nonostante la forma impressionante dei nerazzurri, la Vecchia Signora si aggrappa alla storia recente, avendo perso solo tre volte contro l’Inter negli ultimi 11 anni in Serie A.

L’Inter ha avuto 9 rigori, mentre i bianconeri non ne hanno subiti nessuno contro; un calcio di rigore per l’Inter è a 4,40, per la Juventus a 7,25. Possibili espulsioni a 3,50, mentre dettagli come un gol dalla panchina a 2,75 o una rete da fuori area a 3,25 fanno la differenza. Lautaro Martinez è quotato a 5,50 come primo marcatore, mentre un gol e un assist pagherebbero 22 volte la posta. Per Vlahovic, una rete nel primo tempo è a 7,75, mentre un gol su punizione diretta è quotato a 25.

The post Inter Juve, i bookies non hanno dubbi: saranno loro a vincere il match. Le quote appeared first on Juventus News 24.