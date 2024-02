Fc Internazionale Signora Juve, Giovannino Vlahovic e Gatti tradiscono: i peggiori per i quotidiani sono loro. E gli altri…

Inter Juve, Vlahovic e Gatti tradiscono proprio nella partita più importante: i peggiori in campo per i quotidiani sono proprio loro

I giornali oggi in edicola stilano le pagelle di casa Juve dopo la batosta di San Siro, che allontana l’Inter a 4 punti di distanza e con una gara in meno ancora da giocare per i nerazzurri.

Tradiscono Vlahovic, per lo stop sbagliato in area nel primo tempo, e Gatti per l’autogol. Due colonne di questa squadra, male proprio in una giornata decisiva come lo era questa. Ma in generale sono in pochi a potersi vantare di aver suonato la scossa ad una squadra addormentata.

