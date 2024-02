Fc Internazionale Signora Juve, ecco chi ha deciso il match l’ultima volta a San Siro – NEWS

Manca sempre meno a Inter Juve, big match Scudetto che stasera andrà in scena alle 20:45 a San Siro. La Juve sui social carica l’ambiente

La Juventus sui social ha voluto ricordare l’ultima volta a San Siro, con la rete decisiva dei Filip Kostic con un sinistro a incrociare.

L’ultima volta a San Siro invece ci ha pensato Kostic! #InterJuve pic.twitter.com/LunXrewKUv — JuventusFC (@juventusfc) February 4, 2024

«L’ultima volta a San Siro invece ci ha pensato Kostic!», ha scritto il club bianconero sui social.

The post Inter Juve, ecco chi ha deciso il match l’ultima volta a San Siro – VIDEO appeared first on Juventus News 24.