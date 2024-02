Fc Internazionale Signora Juve, discorso scudetto chiuso? I Inter possono allungare a +7

Inter Juve, discorso scudetto chiuso? I nerazzurri possono andare a +7 in caso di vittoria nel recupero con l’Atalanta

L’Inter batte la Juve di misura a San Siro per 1-0 grazie ad un autogol di Gatti al 37′. I nerazzurri con questa vittoria volano a +4 punti in classifica sui bianconeri, dando un segnale importante in chiave scudetto.

La squadra di Inzaghi, potenzialmente, potrà andare a +7 in caso di percorso netto e vittoria con l’Atalanta nel recupero del 28 febbraio.

