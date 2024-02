Fc Internazionale Signora Juve DIRETTA: gli aggiornamenti sul match di San Siro

L’Inter ospita la Juve per la ventitresima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus è pronta a sfidare l’Inter in un San Siro tutto eusarito. Nella ventitresima giornata di Serie A arriva la grande sfida di cartello e che potrebbe indirizzare anche la corsa Scudetto. Dopo il pareggio contro l’Empoli in casa, i bianconeri vogliono tornare al successo e mettere un po’ di pepe al campionato.

Inter Juve: sintesi e moviola

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Inter Juve: il pre-partita

16:00 – Tra i centrocampisti della Serie A, soltanto Teun Koopmeiners (17) ha segnato più gol di Hakan Çalhanoglu (15) e Adrien Rabiot (14) nelle ultime due stagioni tra tutte le competizioni.

Poche ore al fischio d’inizio del ‘Derby d’Italia’.

Poche ore al fischio d'inizio del 'Derby d'Italia'.

15:00 – La Juventus è rimasta imbattuta in 17 match consecutivi di campionato per la prima volta dal periodo tra aprile 2018 e marzo 2019 (31 in quel caso, sempre con Massimiliano Allegri alla guida).

Doppio colpo tutto argentino nel 2019 per conquistare il successo a San Siro!

14:00 – In caso di gol nella sfida di domenica 4 febbraio, Kenan Yildiz (18 anni e 276 giorni nella data del match) diventerà il più giovane marcatore della Juventus contro l’Inter in Serie A (superando Bruno Nicole – 18 anni e 297 giorni il 18/12/1958), nonché il più giovane marcatore straniero nella storia della sfida tra Inter e Juventus in Serie A (superando Obafemi Martins – 19 anni e 32 giorni il 29/11/2003).

13:30 – Dusan Vlahovic non ha mai trovato la rete nei sette incontri giocati in carriera al Giuseppe Meazza contro Inter e Milan contando tutte le competizioni: è lo stadio in cui il classe 2000 ha disputato più match senza mai andare a segno da quando milita nella massima serie italiana (2018/19). Il serbo ha trovato la rete negli ultimi quattro match di campionato.

13:00 – Sfida tra la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questo campionato (Inter, 16) e quella che ne ha subiti di meno su sviluppi di calcio da fermo (Juventus, uno).

12:30 – Inter (13) e Juventus (12) sono le due formazioni che hanno collezionato il maggior numero di clean sheet e che, in generale, hanno subito meno tiri nello specchio della porta (60 i nerazzurri, 61 i bianconeri) e meno reti (10 i padroni di casa, 13 gli ospiti) in questa Serie A.

12:00 – La Juventus ha conquistato 53 punti dopo le prime 22 gare in questa Serie A (16V, 5N, 1P), in tutte le precedenti 10 occasioni in cui i bianconeri hanno raccolto almeno altrettanti punti a questo punto del massimo torneo hanno sempre chiuso il campionato al primo posto, la più recente nel 2019/20 (contando tre punti a vittoria da sempre).

