Fc Internazionale Signora Juve da record: è la sfida più vista di sempre su DAZN in Italia! Il dato

Inter Juve da record: è la sfida più vista di sempre su DAZN in Italia! Il dato sui telespettatori per lo scontro Scudetto

Inter–Juve di domenica sera ha raccolto davanti al teleschermo ben 2.274.596 spettatori.

Il match di San Siro si è posizionato al primo posto nella giornata, in stagione e nella storia di DAZN come la partita più vista di sempre.

