Fc Internazionale Signora Juve continua anche a Sanremo: ecco cosa farà Amadeus

Amadeus, nel secondo blocco del Festival di Sanremo, farà una gag per prendere in giro la Juve

Da oggi, prenderà il via il Festival di Sanremo e Amadeus, noto tifoso dell’Inter, sta preparando una gag per prendere in giro la Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Il conduttore, nel secondo blocco, scenderà le scale dell’Ariston con la maglia di Federico Gatti e riproporrà l’azione che ha portato all’autogol del numero 4 bianconero che ha consentito ai nerazzurri di battere la Vecchia Signora.

The post Inter Juve continua anche a Sanremo: ecco cosa farà Amadeus appeared first on Juventus News 24.