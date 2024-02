Fc Internazionale Signora Juve, a San Siro c’era anche Pogba! Il francese in tribuna per il Derby d’Italia – NEWS

Inter Juve, a San Siro c’era anche Pogba! Il francese in tribuna per il Derby d’Italia – FOTO virale sui social

Anche Paul Pogba in tribuna a San Siro per Inter–Juve. Il francese, sospeso per doping in attesa del processo, era allo stadio per assistere al Derby d’Italia:

Ieri c’era pure Paul #Pogba a San Siro a tifare per la Juventus. Il centrocampista si è intrattenuto a parlare anche con Lilian Thuram ed è ancora legatissimo al mondo bianconero. Il Polpo spera in esito positivo del processo per doping (dopo il 15 Febbraio) per tornare a… pic.twitter.com/C1ngSmS5Oc — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) February 5, 2024

