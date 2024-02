Fc Internazionale Signora Juve 0-0 DIRETTA: Inter pericolosi con Mkhitaryan

L’Inter ospita la Juve per la ventitresima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus è pronta a sfidare l’Inter in un San Siro tutto eusarito. Nella ventitresima giornata di Serie A arriva la grande sfida di cartello e che potrebbe indirizzare anche la corsa Scudetto. Dopo il pareggio contro l’Empoli in casa, i bianconeri vogliono tornare al successo e mettere un po’ di pepe al campionato.

Inter Juve 0-0: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

1′ Thuram dalla destra cerca Mkhitaryan in mezzo all’area bianconera: chiude Gatti in corner.

2′ Inter ancora in avanti con Thuram, il pallone in mezzo però è troppo lungo e si perde sul fondo.

4′ Ancora Mkhitaryan che si rende pericoloso in attacco, chiude in corner McKennie

5′ L’Inter in questa prima parte di gara è sopratutto Mkhitaryan: la conclusione da fuori area è deviata: altro corner peri nerazzurri.

6′ Scontro Pavard-Vlahovic, Maresca avvisa il numero 9 bianconero dopo il tocco con la gamba tesa.

9′ I bianconeri provano timidamente ad affacciarsi nella metà campo nerazzurra.

11′ Fallo di Dimarco du McKennie, dopo un bella giocata dell’americano. Punizione per i bianconeri.

14′ Juve in avanti, più convita che prova a palleggiare. L’Inter riparte

Inter Juve 0-0: marcatori e tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, De Vrij, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Sanchez.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Iling-Junior, Miretti, Weah, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Inter Juve: il pre-partita

20:30 – Riscaldamento concluso, squadre negli spogliatoi. A breve il fischio d’inizio.

20:05 – Squadre in campo per il riscaldamento

19:45 – La formazione ufficiale della JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

19:36 – I bus di Juve e Inter sono arrivati a San Siro, ecco il video:

18: 30 – Allegri ha ancora alcuni dubbi di formazione ma in mezzo al campo tornerà Adrien Rabiot, in difesa invece si rivedrà Danilo. Sugli esterni ci saranno Cambiaso e Kostic.

18:00 – Tra poche ore la Juventus sarà in campo a San Siro. Per quanto riguarda le scelte del tecnico Massimilaino Allegri non sembrano esserci più grandi dubbi: in attacco ci saranno Yildiz e Vlahovic.

17:00 – Tiago Djaló ha giocato 102 partite con il Lille in tutte le competizioni, segnando tre gol nel periodo tra il 2019 e lo scorso marzo. Il neo acquisto della Juventus ha incrociato finora soltanto una volta una squadra italiana: il Milan, in Europa League, il 26 novembre 2020.

16:30 – Tra i centrocampisti con almeno due presenze in Championship da inizio dicembre ad oggi, Carlos Alcaraz è quello con la miglior media di partecipazioni a gol: una ogni 79 minuti di media nel periodo, grazie a due reti e un assist in appena 238 minuti giocati.

16:00 – Tra i centrocampisti della Serie A, soltanto Teun Koopmeiners (17) ha segnato più gol di Hakan Çalhanoglu (15) e Adrien Rabiot (14) nelle ultime due stagioni tra tutte le competizioni.

Poche ore al fischio d’inizio del ‘Derby d’Italia’.

15:00 – La Juventus è rimasta imbattuta in 17 match consecutivi di campionato per la prima volta dal periodo tra aprile 2018 e marzo 2019 (31 in quel caso, sempre con Massimiliano Allegri alla guida).

14:00 – In caso di gol nella sfida di domenica 4 febbraio, Kenan Yildiz (18 anni e 276 giorni nella data del match) diventerà il più giovane marcatore della Juventus contro l’Inter in Serie A (superando Bruno Nicole – 18 anni e 297 giorni il 18/12/1958), nonché il più giovane marcatore straniero nella storia della sfida tra Inter e Juventus in Serie A (superando Obafemi Martins – 19 anni e 32 giorni il 29/11/2003).

13:30 – Dusan Vlahovic non ha mai trovato la rete nei sette incontri giocati in carriera al Giuseppe Meazza contro Inter e Milan contando tutte le competizioni: è lo stadio in cui il classe 2000 ha disputato più match senza mai andare a segno da quando milita nella massima serie italiana (2018/19). Il serbo ha trovato la rete negli ultimi quattro match di campionato.

13:00 – Sfida tra la squadra che ha segnato più gol su calcio piazzato in questo campionato (Inter, 16) e quella che ne ha subiti di meno su sviluppi di calcio da fermo (Juventus, uno).

12:30 – Inter (13) e Juventus (12) sono le due formazioni che hanno collezionato il maggior numero di clean sheet e che, in generale, hanno subito meno tiri nello specchio della porta (60 i nerazzurri, 61 i bianconeri) e meno reti (10 i padroni di casa, 13 gli ospiti) in questa Serie A.

12:00 – La Juventus ha conquistato 53 punti dopo le prime 22 gare in questa Serie A (16V, 5N, 1P), in tutte le precedenti 10 occasioni in cui i bianconeri hanno raccolto almeno altrettanti punti a questo punto del massimo torneo hanno sempre chiuso il campionato al primo posto, la più recente nel 2019/20 (contando tre punti a vittoria da sempre).

